Роберт Кочарян отверг предъявленные обвинения

Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян отверг предъявленные ему обвинения и назвал происходящее «правовым сюрреализмом».

«Посягательство на конституционный строй было совершено сторонниками Левона Тер-Петросяна, которые заявляли, что намерены демонтировать государственную систему. Какой конституционный строй был нами свергнут? Только человек с больным воображением может предположить, что такое возможно. Все это оставляет впечатление правового сюрреализма»,- сказал Роберт Кочарян в интервью телеканалу «Еркир Медиа», которое вышло в эфир вечером 26 июля







«Все эти обвинения надуманны, фиктивны, имеют политический подтекст. Я никогда не думал, что возможно возбудить настолько сфабрикованное уголовное дело», - сказал Роберт Кочарян.



Второй президент Армении сказал, что таким образом власти намерены предотвратить его возможное участие в досрочных выборах.



«Обвиняется армия. Мы страна, которая находится в состоянии войны, что вы делаете? Карабахский вопрос уже решен, на границах уже спокойно? Нам больше нечего делать? Зачем очерняется армия?», - сказал Роберт Кочарян.



Бывший президент сказал, что готов к пребыванию в неволе, будет бороться за свои права и уверен, что в итоге победит.



«Да, послезавтра я могу очутиться в тюрьме. Пойду, сяду, буду бороться до конца: если думают, что я убегу, нет, зачем мне бежать?», - сказал он.



«Они намерены посадать первого президента Карабаха, в годы правления которого были одержаны славные победы, сформирована зона безопасности. Президента Армении, в годы правления которого экономика страны выросла в 5 раз. Представляю то ликование, которое будет царить в Азербайджане»,- сказал Роберт Кочарян.



26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по делу о событиях в Ереване 1-2 марта 2008 года экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. Он

обвиняется в том, что он «по предварительному соглашению с другими лицами сверг конституционный строй в Армении».



Специальная следственная служба обратилась в суд с ходатайством о задержании Роберта Кочаряна.