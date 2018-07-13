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Пашинян: Настало время нести груз счастья родины


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. На встрече с представителями армянской общины Бельгии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «настало время нести на своих плечах груз усиления, дальнейших побед, благополучия и счастья нашей родины».

«Победа народа и неоспоримая капитуляция без предусловий перед ним произошли, поскольку наш народ был един, как никогда. И это единство мы должны продолжать использовать в качестве решающего фактора, приносящего продолжительные победы армянскому народу, Республике Армения и Арцаху»,- заявил премьер-министр Армении.

По его словам, «настало время, чтобы все мы были едины, жили друг с другом в Республике Армения».

«Я вас призываю вас в ваших семьях ежедневно, во время каждого обеда говорить о возвращении в Армению, вне зависимости от того, вы это сделаете через месяц или через год, пять или 15 лет. Ваши дети должны каждых день слышать, что ваша цель – вернуться в Армению, жить в Армении, усилить и благоустроить Армению»,- отметил Никол Пашинян.

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