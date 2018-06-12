В СНБ Армении произошли кадровые изменения

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал указ об освобождении Грачья Арутюняна с должности начальника Службы государственной охраны Службы национальной безопасности.
Другим указом президента на эту должность назначен Григорий Айрапетов.
Армен Абраамян освобожден с должности командира пограничных войск Службы национальной безопасности. Вместо него назначен Вагинак Саргсян.
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