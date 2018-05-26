Григорян и Свитальский обсудили борьбу c коррупцией

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян встретился с руководителем делегации Европейского союза в Армении, послом Петром Свитальским.
Руководитель делегации ЕС отметил, что предоставляемая Армении поддержка ЕС в 2018 году увеличилась на четверть, что свидетельствует о перспективе и возможностях расширения отношений Армения-ЕС в ближайшее время.
В правительстве сообщают, что собеседники обсудили реализуемые при поддержке ЕС программы в Армении, обменялись мыслями относительно вопросов борьбы с коррупцией.
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