Григорян и Свитальский обсудили борьбу c коррупцией

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян встретился с руководителем делегации Европейского союза в Армении, послом Петром Свитальским.

Руководитель делегации ЕС отметил, что предоставляемая Армении поддержка ЕС в 2018 году увеличилась на четверть, что свидетельствует о перспективе и возможностях расширения отношений Армения-ЕС в ближайшее время.



В правительстве сообщают, что собеседники обсудили реализуемые при поддержке ЕС программы в Армении, обменялись мыслями относительно вопросов борьбы с коррупцией.