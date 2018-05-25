Премьер-министр Армении заявил о важности внеочередных выборов

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «для нас первоочередное значение имеют внеочередные выборы в парламент, и необходимо обеспечить соответствующие законодательные и технические условия, с целью организации и проведения свободных и честных выборов».

Об этом премьер-министр заявил на встрече с содокладчиками ПАСЕ.

Внешняя политика | 2018-05-23 12:20:13 Содокладчики ПАСЕ посетят Армению

По словам главы правительства, за последние 20 лет выборы не отражали волю народа, и решение всех проблем нужно начинать отсюда.

«Самая большая миссия нашего правительства – вернуть народу его безоговорочное право на формирование власти. Важным этапом утверждения демократии я считаю не только приход к власти свободным, честным и демократическим путем, но и уход от нее»,- подчеркнул Никол Пашинян.