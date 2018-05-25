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Премьер-министр Армении заявил о важности внеочередных выборов


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «для нас первоочередное значение имеют внеочередные выборы в парламент, и необходимо обеспечить соответствующие законодательные и технические условия, с целью организации и проведения свободных и честных выборов».

Об этом премьер-министр заявил на встрече с содокладчиками ПАСЕ. 

 

Содокладчики ПАСЕ посетят Армению

 

По словам главы правительства, за последние 20 лет выборы не отражали волю народа, и решение всех проблем нужно начинать отсюда. 

 

«Самая большая миссия нашего правительства – вернуть народу его безоговорочное право на формирование власти. Важным этапом утверждения демократии я считаю не только приход к власти свободным, честным и демократическим путем, но и уход от нее»,- подчеркнул Никол Пашинян.

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