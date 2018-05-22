Президент и премьер-министр Армении посетят Грузию

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил сегодня, что внешнеполитический курс Армении продолжает оставаться прежним.

Выступая на брифинге в Ереване, Тигран Балаян представил ряд вопросов внешнеполитической повестки Армении.



В ходе ближайшей недели планируется визит в Армению заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк.



«27-28 мая в Армению прибудет министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а в связи с мероприятиями 28 мая мы ждем множество гостей из Диаспоры»,- сообщил Тигран Балаян.



25-26 мая запланирован визит президента Армении в Грузию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости Грузии.



30-31 мая состоится официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию.



Говоря об участии Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского конфликта, Тигран Балаян заявил:



«Мы настаиваем на участии Арцаха в переговорах уже долгие годы, это не новость. Просто сейчас изменились реалии, и об этом говорилось в разных форматах, что предполагает большую вовлеченность Арцаха в переговорный процесс».



Тигран Балаян сообщил, что на данный момент нет договоренности о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана.