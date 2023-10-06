МИД Армении: Доклад ООН после визита в Нагорный Карабах крайне предвзят и не отражает ситуацию

Ереван /Медиамакс/. Сегодня МИД Армении распространил заявление, в котором говорится, что «Армения с глубокой обеспокоенностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане в Нагорный Карабах и распространенный по результатам визита пресс-релиз».

В заявлении МИД говорится:

«Пресс-релиз, опубликованный после визита, крайне предвзят и не отражает ситуацию на месте: в нем нет упоминаний о многочисленных жертвах и раненых в результате крупномасштабного нападения Азербайджана, обстрелах гражданской инфраструктуры, блокировании Лачинского коридора на срок более 9 месяцев и возникшем в результате этого гуманитарном кризисе, похищении граждан спецслужбами Азербайджана с незаконного КПП, расположенного вблизи моста Хакари, и других фактах, известных международным партнерам.

Визит делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане был использован Азербайджаном для продвижения пропагандистских представлений и легитимизации широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах и его последствий.

Армения ожидает от ООН четкого ответа на этнические чистки в Нагорном Карабахе, грубые нарушения основных прав человека народа Нагорного Карабаха и международного гуманитарного права, в соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН».