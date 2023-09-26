МККК: В помощи нуждаются сотни людей, пострадавших от взрыва - Mediamax.am

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МККК: В помощи нуждаются сотни людей, пострадавших от взрыва


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК) заявила сегодня, что сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва у бензинохранилища в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи.

Региональный директор МККК по Евразии Ариан Бауэр заявила:

 

«Это абсолютная трагедия для сотен людей, которые страдают от ужасающих, болезненных ожогов. Кризис усугубляется тем, что больницы и без этого работали сверх своих возможностей, а плотное дорожное движение затрудняет работу машин скорой помощи и доставку необходимых препаратов».

 

В сообщении говорится, что МККК работает с «людьми, принимающими решения в регионе, чтобы найти пути для увеличения числа эвакуаций раненых».

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