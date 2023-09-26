Десятки пострадавших от взрыва в Арцахе находятся в критическом состоянии - Mediamax.am

738 просмотров

Десятки пострадавших от взрыва в Арцахе находятся в критическом состоянии


Фото: armeniasputnik.am


Ереван /Медиамакс/. 290 человек были доставлены в больницы с ожогами различной степени тяжести в результате сильного взрыва на складе топлива в Аскеранском районе Арцаха.

В Минздраве Арцаха сообщили, что десятки пациентов, пострадавших от взрыва, находятся в критическом состоянии.

 

Жизни 7 пациентов спасти не удалось, они скончались в больнице. 13 неопознанных тел переданы в «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

 

«Многие считаются пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

 

В минздраве Армении сообщили, что бригада врачей вылетела в Степанакерт на вертолете с необходимыми лекарствами и медицинскими материалами. «Больных готовят к транспортировке», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 26, 2023 19:25
Офис Шарля Мишеля сделал заявление по итогам встречи Григоряна и Гаджиева

Нагорный Карабах | Сентябрь 26, 2023 18:11
МККК: В помощи нуждаются сотни людей, пострадавших от взрыва

Нагорный Карабах | Сентябрь 26, 2023 17:48
Еврокомиссия прогнозирует «массовый исход » в Армению
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023