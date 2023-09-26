Десятки пострадавших от взрыва в Арцахе находятся в критическом состоянии

Ереван /Медиамакс/. 290 человек были доставлены в больницы с ожогами различной степени тяжести в результате сильного взрыва на складе топлива в Аскеранском районе Арцаха.

В Минздраве Арцаха сообщили, что десятки пациентов, пострадавших от взрыва, находятся в критическом состоянии.

Жизни 7 пациентов спасти не удалось, они скончались в больнице. 13 неопознанных тел переданы в «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

«Многие считаются пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

В минздраве Армении сообщили, что бригада врачей вылетела в Степанакерт на вертолете с необходимыми лекарствами и медицинскими материалами. «Больных готовят к транспортировке», - говорится в сообщении.