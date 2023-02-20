Рубен Варданян: Наша воля сохранить Арцах армянским непоколебима

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что «если бы не карабахское движение, мы потеряли бы не только Арцах, но и Армению».

«Сохранение Арцаха и ощущение победы в первой Арцахской войне придали нам большую силу и уверенность, потому что нам удалось сделать возможной ту победу, которая многим казалась невозможной. Благодаря движению мы поняли, что можем предотвратить катастрофу потери родины посредством борьбы.

Народ Арцаха продолжает бороться за право жить свободной, независимой, достойной жизнью, чтобы над нами не висела угроза этнической чистки и депортации. В ответ мы получили от соседнего Азербайджана войны, человеческие жертвы и тяжелые испытания, которые продолжаются в сегодняшней блокаде и причиненных нам трудностях», - сказал Рубен Варданян в своем обращении по случаю дня возрождения Арцаха и 35-летие карабахского движения.

Он отметил, что, несмотря на все испытания, воля сохранить Арцах армянским остается непоколебимой.

«Все те, кто обсуждает и пытается решить судьбу Арцаха без нас, не понимают, что 35 лет назад в этот день мы взяли свою судьбу в свои руки. Мы заплатили очень высокую цену за это решение. И даже если для достижения нашей цели потребуется еще 35 лет, это не должно нас останавливать, разочаровывать или уводить от нашей цели. У нас достаточно воли и настойчивости, чтобы добиться поставленной цели, и этого у нас никто не отнимет», - сказал Рубен Варданян.