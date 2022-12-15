Никол Пашинян: «Молчание дружественных стран по меньшей мере странно»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «гуманитарная ситуация в Арцахе крайне обострилась».

«Трехсторонняя декларация от 9 ноября не предусматривает какого-либо коридора через территорию Армении. Ни один документ, подписанный Арменией, не предусматривает такого. Утверждения о том, что Армения дала кому-то такое устное обещание, абсурдны и невежественны»,- сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, нарушения Азербайджаном трехсторонней декларации от 9 ноября носят хронический характер.

«Нашей совместной работой должно стать, чтобы этия нарушений удостоились надлежащей международной оценки. Наша дипломатическая служба, отделы внешних связей всех ведомств, парламентская дипломатия, правящая партия, оппозиция, общественные организации, представители диаспоры, физические и юридические лица, имеющие связи с зарубежными странами, пользователи социальных сетей должны внести свой вклад в это дело, чтобы продемонстрировать, что периодические нарушения Азербайджаном соглашения от 9 ноября, в первую очередь, ставят целью геноцид или изгнание армян из Нагорного Карабаха»,- сказал Пашинян.

Он отметил, что Азербайджан постоянно реализует политику «Нагорный Карабах - без армян», и «мы должны сделать все, чтобы эта политика получила надлежащую международную оценку».

Никол Пашинян поблагодарил страны, которые уже отреагировали на действия Азербайджана по закрытию Лачинского коридора и добавил:

«Молчание ряда дружественных стран по этому поводу по меньшей мере странно».