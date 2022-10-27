Путин: «Не будем ничего навязывать, выбрать должно руководство Армении» - Mediamax.am

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Путин: «Не будем ничего навязывать, выбрать должно руководство Армении»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин сделал сегодня ряд заявлений по проблеме Нагорного Карабаха и урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», он отметил, что Россия поддерживает идею заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, «но не собирается ничего навязывать Еревану - выбор варианта решения является делом армянского народа и руководства».

 

«Так называемый вашингтонский вариант, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Если Армения так считает, то, пожалуйста, мы поддержим любой выбор армянского народа.

 

Если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности и эти особенности надо учитывать в будущем мирном договоре, такое тоже возможно.

 

Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для Азербайджана. Это сложный, тяжелый вопрос. Армения является нашим стратегическим партнером, союзником, и мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на предложение самой Армении», - заявил Путин.

 

Президент России также отметил, что Россия «в течение многих лет вела диалог с армянской стороной» и предлагала сохранить контроль над двумя из семи районов для связи с Нагорным Карабахом, а оставшиеся пять отдать.

 

«Зачем их держать, смысла никакого нет. А для связи с Карабахом двух огромных районов вполне достаточно, и мы считали, что это было бы справедливо, вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом для нормализации ситуации в регионе. Но армянское руководство пошло своим путем. Это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», – подчеркнул Путин.

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