Использование дороги Степанакерт-Ереван может быть опасным - Mediamax.am

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Использование дороги Степанакерт-Ереван может быть опасным


Фото: НКР ИнфоЦентр


Ереван /Медиамакс/. Информационный штаб Арцаха сообщает, что «поскольку различные участки межгосударственной дороги Степанакерт-Ереван находятся вблизи мест боевых действий, использование дороги может быть опасным».

«Учитывая серьезность ситуации, призываем граждан пользоваться дорогой в этот период только в случаях крайней необходимости. В случае возможного изменения ситуации будет предоставлена необходимая информация», - говорится в сообщении.

 

По состоянию на 09:00 часов 13 сентября ситуация на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан была относительно стабильной.

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