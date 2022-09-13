Использование дороги Степанакерт-Ереван может быть опасным

Ереван /Медиамакс/. Информационный штаб Арцаха сообщает, что «поскольку различные участки межгосударственной дороги Степанакерт-Ереван находятся вблизи мест боевых действий, использование дороги может быть опасным».

«Учитывая серьезность ситуации, призываем граждан пользоваться дорогой в этот период только в случаях крайней необходимости. В случае возможного изменения ситуации будет предоставлена необходимая информация», - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 часов 13 сентября ситуация на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан была относительно стабильной.