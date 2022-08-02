Ситуация в Арцахе стабильная, но напряженная - Mediamax.am

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Ситуация в Арцахе стабильная, но напряженная


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. В ночь с 1 на 2 августа и по состоянию на 9:00 утра ситуация на границе между Арцахом и Азербайджаном существенных изменений не претерпела.

Как сообщает информационный штаб Арцаха, ситуация стабильная, однако напряженность сохраняется.

 

«Руководство Арцаха совместно с командованием Армии обороны и российских миротворческих сил предпринимает шаги по деэскалации напряженности и недопущению дальнейшей эскалации», - говорится в сообщении штаба.

 

Ранее мы сообщали, что в результате провокации противника ранен военнослужащий Армии Обороны Альберт Бахшиян.

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