Ситуация в Арцахе стабильная, но напряженная

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 1 на 2 августа и по состоянию на 9:00 утра ситуация на границе между Арцахом и Азербайджаном существенных изменений не претерпела.

Как сообщает информационный штаб Арцаха, ситуация стабильная, однако напряженность сохраняется.

«Руководство Арцаха совместно с командованием Армии обороны и российских миротворческих сил предпринимает шаги по деэскалации напряженности и недопущению дальнейшей эскалации», - говорится в сообщении штаба.

Ранее мы сообщали, что в результате провокации противника ранен военнослужащий Армии Обороны Альберт Бахшиян.