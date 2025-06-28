Турецкие и азербайджанские эксперты и Мэтью Брайза поддержали Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанские и турецкие эксперты и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза прокомментировали события в Армении для турецкого телеканала TRT World.

Профессор международных отношений турецкого университета Абант Иззет Байсал Камер Касим заявил, что «руководство Церкви, имееющее связи с армянской диаспорой и такими радикальными группами как «Дашнакцутюн», стремилось свергнуть правительство Армении».

«Похоже, что поддерживаемые церковью политические противника Пашиняна организовали эту попытку переворота. Очевидно, в попытке переворота участвовали некоторые бывшие военные и полицейские офицеры», - заявил Касим.

«Противники Пашиняна попытаются сделать всё, чтобы помешать мирному договору с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией», - отметил политический аналитик из Баку Фуад Чирагов. Он считает, что связанные с церковью силы могут прибегнуть к насилию для свержения Пашиняна.

Чирагов утверждает, что «попытка переворота» была спровоцирована процессами нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном. По его словам, другой мотивацией для осуществления «переворота» является предстоящий конституционный референдум в Армении.

По словам профессора Азербайджанского государственного экономического университета Захида Мамедова, Пашинян понимает, что без поддержки Турции Армения не сможет процветать на Кавказе.

Бывший посол США в Азербайджане и бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза заявил TRT World, что «многие политические оппоненты премьер-министра Пашиняна давно выступают против мира с Азербайджаном, называя его «предателем»».

«Ходили слухи о потенциальном заговоре с целью убийства Пашиняна в начале 2021 года, но он и его политическое движение выиграли выборы в июне 2021 года, доказав, что подавляющее большинство армян действительно стремится к миру с Азербайджаном», - заявил Брайза.

Захид Мамедов прокомментировал также недавние заявления президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

«Россия говорит, что Карапетян - её гражданин, но почему российский гражданин с армянскими корнями делает такое заявление относительно позиции армянской церкви против Пашиняна?», - заявил он.

«Это исторический момент для Армении - если Пашинян победит, это будет означать победу сил, выступающих за мир и региональную интеграцию», - сказал Фуад Чирагов.

«Мы хотим увидеть, какая сторона завоюет сердца и умы людей. Азербайджан знает, что если верх возьмут противники Пашиняна, они аннулируют всё, включая мирный договор с Баку», - заметил он.