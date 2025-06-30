Азербайджан усиливает давление на Россию - Mediamax.am

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Азербайджан усиливает давление на Россию


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Азербайджан усиливает публичную риторику в адрес России.

Поводом стали аресты азербайджанцев Екатеринбурге 27 июня, которые, по данным следствия, являются членами преступной группы и подозреваются в совершении убийств.

 

С резкими заявлениями в адрес России выступают как государственные деятели, так и представители многочисленных общественных организаций Азербайджана, подконтрольных государству.

 

29 июня азербайджанское государственное информационное агентство Азертадж опубликовало более двух десятков материалов на эту тему: с обвинениями в адрес России выстуаили не только представители азербайджанского государственного и частного секторов, но и депутат Верховной Рады Украины, грузинские и румынские политологи, бывший посол Турции в Азербайджане.

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