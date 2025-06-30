Азербайджан усиливает давление на Россию

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан усиливает публичную риторику в адрес России.

Поводом стали аресты азербайджанцев Екатеринбурге 27 июня, которые, по данным следствия, являются членами преступной группы и подозреваются в совершении убийств.

С резкими заявлениями в адрес России выступают как государственные деятели, так и представители многочисленных общественных организаций Азербайджана, подконтрольных государству.

29 июня азербайджанское государственное информационное агентство Азертадж опубликовало более двух десятков материалов на эту тему: с обвинениями в адрес России выстуаили не только представители азербайджанского государственного и частного секторов, но и депутат Верховной Рады Украины, грузинские и румынские политологи, бывший посол Турции в Азербайджане.