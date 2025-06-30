Азербайджан усиливает давление на Россию

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан усиливает публичную риторику в адрес России.
Поводом стали аресты азербайджанцев Екатеринбурге 27 июня, которые, по данным следствия, являются членами преступной группы и подозреваются в совершении убийств.
С резкими заявлениями в адрес России выступают как государственные деятели, так и представители многочисленных общественных организаций Азербайджана, подконтрольных государству.
29 июня азербайджанское государственное информационное агентство Азертадж опубликовало более двух десятков материалов на эту тему: с обвинениями в адрес России выстуаили не только представители азербайджанского государственного и частного секторов, но и депутат Верховной Рады Украины, грузинские и румынские политологи, бывший посол Турции в Азербайджане.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.