В результате провокации Азербайджана в Арцахе ранен военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сообщила, что 1 августа с 9 часов утра на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Арцаха азербайджанские подразделения прибегли к провокации, предприняв попытки перейти линию соприкосновения, которые были пресечены подразделениями Армии обороны.
«В результате провокации ранен военнослужащий Альберт Бахшиян. Состояние раненого военнослужащего удовлетворительное»,- сообщили в Армии обороны.
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