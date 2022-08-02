В результате провокации Азербайджана в Арцахе ранен военнослужащий - Mediamax.am

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В результате провокации Азербайджана в Арцахе ранен военнослужащий


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сообщила, что 1 августа с 9 часов утра на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Арцаха азербайджанские подразделения прибегли к провокации, предприняв попытки перейти линию соприкосновения, которые были пресечены подразделениями Армии обороны.

«В результате провокации ранен военнослужащий Альберт Бахшиян. Состояние раненого военнослужащего удовлетворительное»,- сообщили в Армии обороны.

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