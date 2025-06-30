Мирзоян призвал Лаврова «никогда более не вмешиваться в наши внутренние дела»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал сегодня главу МИД России Сергея Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении.
«Бегло ознакомился с комментарием моего дорогого коллеги Сергея Лаврова.
Информация господина Лаврова не является точной и полной. Если я не ошибаюсь, он использовал формулировку «борьба властей против церкви».
Информация господина Лаврова не соответствует действительности. В Армении нет борьбы властей против церкви. То, что имеет в виду господин Лавров, вероятно, относится к вмешательству нескольких церковных деятелей в политику и участию или инициированию попыток незаконного переворота. Это правовой процесс, и это внутреннее дело Армении. Господину Лаврову лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Армении.
Как официальные лица РФ, так и парламентарии и медиа-эксперты должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда более не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела», - сказал Арарат Мирзоян.
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