Мирзоян призвал Лаврова «никогда более не вмешиваться в наши внутренние дела»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал сегодня главу МИД России Сергея Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении.

«Бегло ознакомился с комментарием моего дорогого коллеги Сергея Лаврова.

Информация господина Лаврова не является точной и полной. Если я не ошибаюсь, он использовал формулировку «борьба властей против церкви».

Информация господина Лаврова не соответствует действительности. В Армении нет борьбы властей против церкви. То, что имеет в виду господин Лавров, вероятно, относится к вмешательству нескольких церковных деятелей в политику и участию или инициированию попыток незаконного переворота. Это правовой процесс, и это внутреннее дело Армении. Господину Лаврову лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Армении.

Как официальные лица РФ, так и парламентарии и медиа-эксперты должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда более не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела», - сказал Арарат Мирзоян.