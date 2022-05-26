Президент Арцаха рассказал о встрече с премьер-министром Армении - Mediamax.am

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Президент Арцаха рассказал о встрече с премьер-министром Армении


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Арцаха Араику Арутюняну, что «никто не может и не собирается подписывать ни один документ за спиной народа Армении и Арцаха».

Из аппарата президента Арцаха сообщают, что, делая шаг навстречу политическим партиям, представленными в парламенте, Араик Арутюнян созвал 25 мая расширенное заседание Совета безопасности.

 

«Он подчеркнул, что формулировка об обеспечении «прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха» в заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля является крайне неприемлемой для народа и властей Арцаха. Глава Арцаха отметил при этом, что она не отражает требований и чаяний армян Арцаха, четко озвучиваемых для международного сообщества в течение последних тридцати лет и основанных на праве народов на самоопределение.  

 

По словам президента Арутюняна, он имел возможность встретиться с премьер-министром Армении и обсудить состоявшуюся 22 мая в Брюсселе встречу Пашинян-Алиев. В этой связи он хотел бы вновь подтвердить, что исключительное право решать судьбу и статус Арцаха принадлежит народу и властям Арцаха. По словам президента, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что никто не может и не собирается подписывать какой-либо документ за спиной народа Армении и Арцаха. Если будет конкретное предложение по конкретным решениям, то оно будет обсуждено с властями Арцаха, и общественность будет должным образом проинформирована об этом»,- говорится в сообщении.

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