Президент Арцаха рассказал о встрече с премьер-министром Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Арцаха Араику Арутюняну, что «никто не может и не собирается подписывать ни один документ за спиной народа Армении и Арцаха».

Из аппарата президента Арцаха сообщают, что, делая шаг навстречу политическим партиям, представленными в парламенте, Араик Арутюнян созвал 25 мая расширенное заседание Совета безопасности.

«Он подчеркнул, что формулировка об обеспечении «прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха» в заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля является крайне неприемлемой для народа и властей Арцаха. Глава Арцаха отметил при этом, что она не отражает требований и чаяний армян Арцаха, четко озвучиваемых для международного сообщества в течение последних тридцати лет и основанных на праве народов на самоопределение.

По словам президента Арутюняна, он имел возможность встретиться с премьер-министром Армении и обсудить состоявшуюся 22 мая в Брюсселе встречу Пашинян-Алиев. В этой связи он хотел бы вновь подтвердить, что исключительное право решать судьбу и статус Арцаха принадлежит народу и властям Арцаха. По словам президента, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что никто не может и не собирается подписывать какой-либо документ за спиной народа Армении и Арцаха. Если будет конкретное предложение по конкретным решениям, то оно будет обсуждено с властями Арцаха, и общественность будет должным образом проинформирована об этом»,- говорится в сообщении.