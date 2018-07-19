Президент Арцаха провел совещание с командным составом Армии обороны

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян провел 18 июля совещание с высшим командным составом Армии обороны.
«Были обобщены результаты последних посещений азербайджано-карабахской границы, ход работ по укреплению передовой линии, улучшению условий службы военнослужащих», - говорится в сообщении пресс-службы президента Арцаха.
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