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Президент Арцаха провел совещание с командным составом Армии обороны


Фото: Пресс-служба президента Арцаха


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян провел 18 июля совещание с высшим командным составом Армии обороны.

«Были обобщены результаты последних посещений азербайджано-карабахской границы, ход работ по укреплению передовой линии, улучшению условий службы военнослужащих», - говорится в сообщении пресс-службы президента Арцаха.

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