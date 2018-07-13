Арцах заявил об уничтожении своих памятников в ООН

Ереван /Медиамакс/. На официальном сайте ООН опубликован меморандум МИД Арцаха относительно состояния исторических и культурных памятников в Арцахе и Азербайджане.



Согласно документу, все архитектурные памятники на территории Республики Арцах являются собственностью и наследием Арцаха, включены в Государственный реестр недвижимых памятников истории и культуры и охраняются государством.



В документе представлены факты, опровергающие ложные обвинения Азербайджана об уничтожении на территории Арцаха мусульманских памятников.



В меморандуме отмечено, что помимо ложных обвинений, Азербайджан не предъявляет никаких доказательств и пытается приписать свои подходы и действия армянской стороне.



В этом контексте подчеркивается, что в советское время и за годы войны Азербайджан уничтожил 167 армянских церквей, 8 монастырских комплексов и 123 кладбища на территории Арцаха. Сегодня Азербайджан продолжает целенаправленную политику уничтожения армянских памятников на подконтрольных себе территориях.



«В мирное время азербайджанские власти полностью либо частично уничтожили все армянские исторические и культурные памятники в Нахиджеване, где в конце 20 века насчитывалось 218 армянских христианских монастырей, церквей, часовен, более 4500 хачкаров и всего 6 мечетей»,- говорится в меморандуме.



В документе выражается обеспокоенность в связи с попытками азербайджанских властей расценивать строительство церквей в Арцахе как нарушение международного гуманитарного права, а также стремлением использовать это для придания религиозного характера азербайджано-карабахскому конфликту.



В этом контексте подчеркивается, что в международном гуманитарном праве нет ни одного положения, которое ограничивало бы реализацию права на свободу религии, включая строительство церквей.