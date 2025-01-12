В Москве считают, что Армения начала процесс выхода из ЕАЭС

Ереван /Медиамакс/. Россия рассматривает начала обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук, отметив, что Москва «будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства».

«В то же время, это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», - подчеркнул российский вице-премьер.

Алексей Оверчук отметил, что «ЕАЭС и ЕС несовместимы, поскольку оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы».

«Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Армении законопроект «О запуске процесса вступления в Европейский союз» ставит эту страну перед выбором», - объяснил он.

Оверчук отметил, что в Армении в случае сворачивания связей с ЕАЭС вырастут цены на энергию.

По его словам, «становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС - это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на «Титаник»».

Медиамакс отмечает, что Алексей Оверчук говорил о несовместимости ЕС и ЕАЭС еще летом 2024 года.

«Те выгоды, которые какая-то страна получает от близости с Россией, это тоже надо воспринимать, что это и плата, которую мы платим за свою безопасность и за стратегическую глубину, поэтому приход каких-то внерегиональных игроков туда будет, конечно, иметь последствия», - говорил вице-премьер России.

В декабре 2023 года премьер-министра Армении Никол Пашинян говорил, что «ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки».

«Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции. ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения», - отмечал Пашинян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В начале 2024 года Пашинян фактически повторил свое заявление, отметив, что «только путем сопряжения усилий государства-члены ЕАЭС смогут создать еще более устойчивую модель экономического сотрудничества для будущих поколений без привязки к политическим или геополитическим сдвигам».