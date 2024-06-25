Вице-премьер России отметил, что политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер России Алексей Оверчук сказал сегодня, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Европейский союз (ЕС) несовместимы.
«Говоря об Армении, нельзя, будет неправильно, как говорится, закрывать глаза на то, что сегодня политический вектор этой страны все больше и больше склоняется в сторону Запада», - сказал он.
Нужно также понимать, что Европейский союз и Евразийский экономический союз - это вещи несовместимые. И те выгоды, которые какая-то страна получает от близости с Россией, это тоже надо воспринимать, что это и плата, которую мы платим за свою безопасность и за стратегическую глубину, поэтому приход каких-то внерегиональных игроков туда будет, конечно, иметь последствия», - заявил вице-премьер России, выступая на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Он отметил, что Россия заинтересована «в стабильной Армении, в хороших торговых отношениях, в хороших братских отношениях».
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