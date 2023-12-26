Пашинян: «ЕАЭС не должно иметь геополитической повестки»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что «ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки».

«Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции. ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения», - заявил Пашинян, выступая 25 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

С 1 января 2024 года Республика Армения принимает у Российской Федерации председательство в органах ЕАЭС.