Путин наградил дипломата, ответственного за отношения со странами Южного Кавказа - Mediamax.am

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Путин наградил дипломата, ответственного за отношения со странами Южного Кавказа


Фото: https://www.souzveche.ru/


Ереван/Медиамакс/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетной грамотой директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара.

В «сферу ответственности» четвертого департамента стран СНГ МИД РФ входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Абхазия и Южная Осетия, признанные Россией в качестве независимых государств.

 

Денис Гончар награжден «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

 

Почетной грамотой награжден также заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

 

Медиамакс отмечает, что в августе 2023 года Денис Гончар заявлял, что страны Запада «грязными методами» шантажируют Армению, настраивая ее против партнерства с Россией.

 

Дипломат говорил тогда в интервью ТАСС, что между Москвой и Ереваном налажена плотная внешнеполитическая координация» в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на различных международных площадках, в первую очередь в ООН.

 

«Если же говорить о каких-то негативных моментах в отношениях с Ереваном, то они обусловлены в первую очередь непрекращающимися попытками стран Запада навредить российско-армянскому партнерству. В ход идут любые, в том числе абсолютно грязные, методы - санкционный шантаж, недобросовестная конкуренция, аморфные посулы и обещания, в которых, как гласит армянская пословица, «больше дыма, чем шашлыка», - отмечал Гончар.

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