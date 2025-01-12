Путин наградил дипломата, ответственного за отношения со странами Южного Кавказа

Ереван/Медиамакс/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетной грамотой директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара.

В «сферу ответственности» четвертого департамента стран СНГ МИД РФ входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Абхазия и Южная Осетия, признанные Россией в качестве независимых государств.

Денис Гончар награжден «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Почетной грамотой награжден также заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Медиамакс отмечает, что в августе 2023 года Денис Гончар заявлял, что страны Запада «грязными методами» шантажируют Армению, настраивая ее против партнерства с Россией.

Дипломат говорил тогда в интервью ТАСС, что между Москвой и Ереваном налажена плотная внешнеполитическая координация» в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на различных международных площадках, в первую очередь в ООН.

«Если же говорить о каких-то негативных моментах в отношениях с Ереваном, то они обусловлены в первую очередь непрекращающимися попытками стран Запада навредить российско-армянскому партнерству. В ход идут любые, в том числе абсолютно грязные, методы - санкционный шантаж, недобросовестная конкуренция, аморфные посулы и обещания, в которых, как гласит армянская пословица, «больше дыма, чем шашлыка», - отмечал Гончар.