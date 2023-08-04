МИД России: Страны Запада «грязными методами» шантажируют Армению

Ереван /Медиамакс/. Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что страны Запада «грязными методами» шантажируют Армению, настраивая ее против партнерства с Россией.

Дипломат сказал в интервью ТАСС, что между Москвой и Ереваном налажена 2плотная внешнеполитическая координация» в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на различных международных площадках, в первую очередь в ООН.

«Если же говорить о каких-то негативных моментах в отношениях с Ереваном, то они обусловлены в первую очередь непрекращающимися попытками стран Запада навредить российско-армянскому партнерству. В ход идут любые, в том числе абсолютно грязные, методы - санкционный шантаж, недобросовестная конкуренция, аморфные посулы и обещания, в которых, как гласит армянская пословица, «больше дыма, чем шашлыка», - сказал Гончар.

«Рассчитываем на мудрость наших армянских друзей. Со своей стороны настроены, как и прежде, решать все проблемные моменты в союзническом ключе, в рамках прямого и откровенного диалога», - отметил дипломат.