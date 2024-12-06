Пашинян: «Мы прошли точку невозврата в отношениях Армении с ОДКБ»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в вопросе замораживания отношений Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) тема Карабаха вообще не затрагивалась».
Отвечая на вопросы парламентариев, Никол Пашинян отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о том, что «ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе».
«Мы заявили, что замораживаем участие в работе ОДКБ, не участвуем в разработке ни одного документа, не делаем предложений, не выражаем никакого отношения. Просто не накладываем вето ни на один документ ОДКБ. По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ», - сказал премьер-министр Армении.
Никол Пашинян отметил, что «мы прошли точку невозврата в отношениях Армении с ОДКБ».
«Создавшаяся ситуация и публичные заявления на этот счет еще более затрудняют возвращение в ОДКБ», - заявил премьер-министр Армении.
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