Путин: «ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что «ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе».

«В отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-членов от внешней агрессии. События в Карабахе имеют свою специфику: Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр. Значит все, что происходило в Карабахе, к Армении юридически отношения не имеет.

Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать, что ей делать в сфере безопасности. Нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими вопросами и темой Карабаха», - заявил президент России.

Он отметил, что Армения пока не заявляла о выходе из организации, поддерживает все документы саммита, в то же время президент России не исключил полноценного возвращения Армении в ОДКБ.