Путин: «ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе» - Mediamax.am

576 просмотров

Путин: «ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе»


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что «ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе».

«В отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-членов от внешней агрессии. События в Карабахе имеют свою специфику: Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр. Значит все, что происходило в Карабахе, к Армении юридически отношения не имеет.

 

Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать, что ей делать в сфере безопасности. Нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими вопросами и темой Карабаха», - заявил президент России.

 

Он отметил, что Армения пока не заявляла о выходе из организации, поддерживает все документы саммита, в то же время президент России не исключил полноценного возвращения Армении в ОДКБ.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 28, 2024 17:59
Путин: «ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе»

Внешняя политика | Ноябрь 26, 2024 17:11
Пашинян и Дуда обсудили армяно-польские отношения

Внешняя политика | Ноябрь 20, 2024 10:47
Мирзоян представил Бербок текущее состояние мирного процесса
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024