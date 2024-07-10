Состоится трехсторонняя встреча Мирзояна, Байрамова и Блинкена - Mediamax.am

743 просмотров

Состоится трехсторонняя встреча Мирзояна, Байрамова и Блинкена


Фото: архивное фото


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

 

Медиамакс отмечает, что последняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоялась в мае этого года в Алматы.

 

Последняя трехсторонняя встреча Мирзояна, Блинкена и Байрамова прошла в столице США в июне 2023 года.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Июль 10, 2024 16:22
Саманта Пауэр: Администрация США готова поддерживать программы правительства Армении

Внешняя политика | Июль 10, 2024 09:55
Состоится трехсторонняя встреча Мирзояна, Байрамова и Блинкена

Внешняя политика | Июль 9, 2024 12:45
Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024