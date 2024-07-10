Состоится трехсторонняя встреча Мирзояна, Байрамова и Блинкена

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Медиамакс отмечает, что последняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоялась в мае этого года в Алматы.

Последняя трехсторонняя встреча Мирзояна, Блинкена и Байрамова прошла в столице США в июне 2023 года.