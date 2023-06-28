«Диалог - ключ к миру»: состоялась встреча Мирзоян-Блинкен-Байрамов - Mediamax.am

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«Диалог - ключ к миру»: состоялась встреча Мирзоян-Блинкен-Байрамов


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Ереван /Медиамакс/. В Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Министр иностранных дел Армении коснулся нерешенных вопросов, решение которых является ключевым для мира в регионе. Он подтвердил желание Армении работать в этом направлении, подчеркнув обязательства сторон», - говорится в сообщении МИД Армении в Твиттере.

 

МИД Армении сообщило также, что перед трехсторонней встречей Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью, а также коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

 

«Была отмечена важность обеспечения процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты 1975 года, отвода войск от границы, а также надлежащего решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, как важного фактора установления прочного мира в регионе.

 

Собеседники обменялись также мнениями по вопросу разблокировки транспортных инфраструктур региона»,- говорится в сообщении МИД.

 

После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Твиттере, что «США поддерживают совместную работу Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного соглашения».

 

«Диалог - ключ к прочному миру»,- написал Энтони Блинкен.

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