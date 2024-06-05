ЕС готов реализовать повестку расширения отношений с Арменией

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул сегодня важность реализации договоренностей, достигнутых 5 апреля в Брюсселе на встрече высокого уровня Армения-ЕС-США.
Принимая управляющего директора Европейской службы внешних связей по делам Восточной Европы, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Михаэля Зиберта, Пашинян подчеркнул необходимость развития связей не только в политической, но и в экономической, технологической и туристической сферах.
Пресс-служба правительства сообщает, что Михаэль Зиберт подчеркнул приверженность и готовность ЕС развивать сотрудничество с Арменией. По его словам, ЕС продолжит активно способствовать полноценной реализации повестки расширения отношений с Арменией.
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