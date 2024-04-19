МИД Армении: Секретной повестки встречи в Брюсселе не было

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила сегодня, что у трехсторонней встречи, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе, не было секретной повестки.

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«Встреча в Брюсселе была посвящена сопротивляемости Армении и диверсификации ее экономики, однако вокруг этого был создан бесполезный шум, не соответствующий действительности.

Опубликованный в азербайджанских СМИ документ является фейком, подобные вопросы не стояли на повестке встречи в Брюсселе.

Вся повестка обсуждавшихся в Брюсселе вопросов изложена в совместном пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи. Любое другое заявление является ложным. Брюссельский процесс был полностью прозрачным и будет таким и впредь»,- заявила Ани Бадалян.