Стартовал визит главы МИД Армении в Саудовскую Аравию

Ереван /Медиамакс/. Сегодня стартовал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Саудовскую Аравию.

Это первый визит на высоком уровне после установления дипломатических отношений между странами в ноябре 2023 года.

Арарат Мирзоян провел встречу с министром образования Саудовской Аравии Юсуфом бин Абдаллой Аль-Баньяном.

Пресс-служба МИД Армении сообшает, что собеседники с удовлетворением отметили начало формирование политического диалога что между между двумя странами.

Особое внимание уделялось важности развития образования с использованием высоких технологий, инноваций и потенциала молодежи. Арарат Мирзоян представил приоритеты правительства Армении, возможности центра «Тумо» и уже сложившееся международное сотрудничество.