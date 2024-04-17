Стартовал визит главы МИД Армении в Саудовскую Аравию

Ереван /Медиамакс/. Сегодня стартовал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Саудовскую Аравию.
Это первый визит на высоком уровне после установления дипломатических отношений между странами в ноябре 2023 года.
Арарат Мирзоян провел встречу с министром образования Саудовской Аравии Юсуфом бин Абдаллой Аль-Баньяном.
Пресс-служба МИД Армении сообшает, что собеседники с удовлетворением отметили начало формирование политического диалога что между между двумя странами.
Особое внимание уделялось важности развития образования с использованием высоких технологий, инноваций и потенциала молодежи. Арарат Мирзоян представил приоритеты правительства Армении, возможности центра «Тумо» и уже сложившееся международное сотрудничество.
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