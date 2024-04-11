Песков: Путин и Пашинян смогут лично обсудить имеющиеся вопросы в отношениях стран

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня, что «Москва рассчитывает, что сложные моменты в отношениях России и Армении будут находить свое разрешение в рамках диалога».

«Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в обозримой перспективе смогут лично обсудить все вопросы, имеющиеся в отношениях двух стран. Кроме того, проходят диалоги на рабочем уровне. И, конечно, мы исходим из того, что все сложные моменты наших двусторонних отношений, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога находить свое разрешение», - сказал представитель Кремля.

Внешняя политика | 2024-04-10 12:07:13 Пашинян: Мы переходим от исторических отношений Армения-Россия к реальным

По его словам, значение отношений Армении и России трудно переоценить, Ереван является близким партнером Москвы».

«Армения - это наш близкий партнер, это наш союзник, страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить», - отметил Дмитрий Песков.