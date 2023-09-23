«Есть лидеры, с которыми следует обращаться по-другому», заявил Боррель - Mediamax.am

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«Есть лидеры, с которыми следует обращаться по-другому», заявил Боррель


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Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому».

«Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще помним, что посредством торговли и верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми следует обращаться по-другому», - сказал Жозеп Боррель в интервью The Guardian.

 

Говоря о действиях президента России Владимира Путина, глава европейской дипломатии отметил: «Он считает, что демократии слабы и хрупки, они устают, а время играет на его стороне, поскольку рано или поздно мы будем истощены».

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