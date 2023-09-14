В Ереване находится старший советник Госдепа США - Mediamax.am

373 просмотров

В Ереване находится старший советник Госдепа США


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Собеседники обсудили возникший в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис и усилия, направленные на его преодоление, а также вопросы, связанные с регулированием армяно-азербайджанских отношений»,- говорится в сообщении Совета безопасности.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Сентябрь 14, 2023 16:45
Сурен Папикян принял главнокомандующего Сухопутными войсками России

Внешняя политика | Сентябрь 14, 2023 16:36
В Ереване находится старший советник Госдепа США

Политика | Сентябрь 14, 2023 16:26
Ален Симонян считает необходимым ввести санкции против Азербайджана
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023