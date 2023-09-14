В Ереване находится старший советник Госдепа США

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Собеседники обсудили возникший в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис и усилия, направленные на его преодоление, а также вопросы, связанные с регулированием армяно-азербайджанских отношений»,- говорится в сообщении Совета безопасности.