В Ереване находится старший советник Госдепа США

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
«Собеседники обсудили возникший в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис и усилия, направленные на его преодоление, а также вопросы, связанные с регулированием армяно-азербайджанских отношений»,- говорится в сообщении Совета безопасности.
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