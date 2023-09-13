Путин: «руководство Армении признало, что Карабах принадлежит Азербайджану»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что «руководство Армении фактически признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану».

«Дело не только в результатах последнего конфликта, а еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге», - сказал президент РФ, выступая на Восточном экономическом форуме.

Путин отметил, что теперь президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорит о том, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен.

«И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха. Это состоялось. Это не наше решение - это решение сегодняшнего армянского руководства», - сказал глава российского государства.

По его словам, теперь позиция Азербайджана относительно положения России в регионе звучит следующим образом:

«А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе».

«Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, ну чего нам?», - заметил Путин.

При этом, продолжил он, остаются вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев.

«Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках», - отметил президент РФ.

Путин напомнил, что Москва предлагала свои варианты урегулирования конфликта в Карабахе.

«Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района - Кельбаджарский и Лачинский - остались фактически под юрисдикцией Армении. И весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение 10-15 лет», - сказал он.

По его словам, обсуждались разные варианты, «но в конечном итоге все сводилось к этому».

«На наш вопрос: «Чего будете делать?» - нам отвечали: «Будем сражаться». «Ну, ладно», - описал Путин свои диалоги с руководством Армении. «В конечном итоге ведь все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась», - добавил он.