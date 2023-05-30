Путин заявил Эрдогану о «дополнительных перспективах» - Mediamax.am

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Путин заявил Эрдогану о «дополнительных перспективах»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. 29 мая состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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