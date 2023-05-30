Турция приглашена на саммит в Кишиневе

Ереван /Медиамакс/. Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня, однако участие в нем президента Реджепа Тайипа Эрдогана должны подтвердить турецкие власти.
Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Совета Европейского Союза.
Эрдоган представлял Турцию на первом саммите ЕПС в Праге 6 октября прошлого года.
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын допустил сегодня, что президент Турции может отойти от традиции совершения первых после выборов зарубежных визитов в Азербайджан и на Северный Кипр и посетить саммит ЕПС в Молдавии.
ТАСС пишет, что, «по оценкам некоторых европейских экспертов, поездка на саммит ЕПС позволила бы смягчить восприятие на Западе жесткой антиамериканской риторики Эрдогана в период предвыборной кампании».
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