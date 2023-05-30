Турция приглашена на саммит в Кишиневе - Mediamax.am

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Турция приглашена на саммит в Кишиневе


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня, однако участие в нем президента Реджепа Тайипа Эрдогана должны подтвердить турецкие власти.

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Совета Европейского Союза.

 

Эрдоган представлял Турцию на первом саммите ЕПС в Праге 6 октября прошлого года.

 

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын допустил сегодня, что президент Турции может отойти от традиции совершения первых после выборов зарубежных визитов в Азербайджан и на Северный Кипр и посетить саммит ЕПС в Молдавии.

 

ТАСС пишет, что, «по оценкам некоторых европейских экспертов, поездка на саммит ЕПС позволила бы смягчить восприятие на Западе жесткой антиамериканской риторики Эрдогана в период предвыборной кампании».

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