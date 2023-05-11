Пашинян и Ховаев провели встречу - Mediamax.am

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Пашинян и Ховаев провели встречу


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и сопредседатель Минской группы ОБСЕ, специальный представитель министра иностранных дел России Игор Ховаев обсудили сегодня в Ереване вопросы, связанные с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.

Пресс-служба правительства сообщила, что на встрече также обсуждались вопросы, касающиеся проблемы Нагорного Карабаха, гуманитарного кризиса, который возник в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также разблокирования региональных транспортных инфраструктур.

 

Премьер-министр представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих ключевых вопросов.

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