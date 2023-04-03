«ЕС должен оказывать давление на Баку и управлять ожиданиями Армении»

Институт международных отношений Нидерландов (Clingendael) опубликовал исследование «Европейский Союз на Южном Кавказе».

Представляем вашему вниманию фргаменты из раздела «Выводы и предложения».

Специальная стратегия ЕС для Южного Кавказа

Здесь, в частности, говориится, что «в дополнение к Восточному партнерству или его программным документам ЕС также должен разработать специальную стратегию для Южного Кавказа».

«Эта стратегия должна четко обозначить цели ЕС и пути их реализации. Он должен четко фокусироваться на безопасности, а также на (гео)политических, экономических и нормативных платформах. ЕС должен значительно усилить свое присутствие в трех странах Южного Кавказа.

Фото: Пресс-служба правительства РА

В частности, он должен стремиться к гармонизации усилий Европейской комиссии, специального представителя ЕС и председателя Европейского совета, двух полевых операций в Грузии и Армении, а также двусторонних усилий своих стран-членов», - отмечают авторы исследования.

Не должен поддаваться рефлексам «двусторонности»

«Стремясь быть беспристрастным посредником между Арменией и Азербайджаном и признавая сложность конфликта, ЕС не должен поддаваться рефлексам «равной дистанции» и «двусторонности». Особенно это должно служить сдерживанию попыток Азербайджана силой навязать свою волю Армении. Поэтому ЕС должен избежать создания у Баку впечатления, что, исходя из торговых интересов, ЕС будет закрывать глаза на дальнейшие атаки на Армению. ЕС должен продолжать активно способствовать демаркации границы и быть более настойчивым в своих требованиях о выводе азербайджанских войск с территории Армении», - говорится в исследовании.

Транспортное сообщение из Азербайджана в Нахичевань

«ЕС должен обеспечить надлежащее выполнение Арменией своих обязательств по обеспечению транспортного сообщения из Азербайджана в Нахичеван. ЕС может играть роль в переговорах, давать экспертную оценку по видам транспортного сообщения, а также осуществлять инвестиции в строительство автомобильных и железнодорожных путей.

Фото: Пресс-служба правительства РА

ЕС заинтересован в этом не только потому, что это укрепит сотрудничество между Баку и Ереваном, но и с точки зрения укрепления торгового пути Срединного коридора. В этом контексте поддержка процесса нормализации армяно-турецких отношений и открытие границы явно в интересах ЕС», - пишут эксперты.

«Решающая роль» миссии ЕС

«Недавно созданная миссия ЕС в Армении (EUMA) может сыграть решающую роль и должна быть наделена достаточными ресурсами и гибкостью для выполнения своего мандата, даже если Азербайджан и Россия выступают против этого. ЕС должен разъяснить Азербайджану, что EUMA является неотъемлемой частью его роли посредника, и должен поощрять Баку не только к принятию миссии, но и к активному сотрудничеству с ней, открывая доступ к азербайджанской стороне границы».

«ЕС должен оказать давление на Баку»

«Сохраняя юридическую и политическую разницу между территорией суверенной Армении и Нагорным Карабахом как составной частью Азербайджана, ЕС не должен закрывать глаза на положение армянского населения Нагорного Карабаха. Частью посреднических усилий ЕС должно быть давление на Баку, чтобы тот предложил этническим армянам заслуживающую доверия и контролируемую международным сообществом договоренность, гарантирующую их безопасность и уважающую их права.

Фото: Пресс-служба правительства РА

Сохранение непрерывного доступа в Армению через Лачинский коридор и меры по борьбе с разжиганием ненависти должны стать неотъемлемой частью этой договоренности, особенно после ухода российских миротворцев. ЕС должен стремиться к самостоятельному контролю реализации этой договоренности в качестве неотъемлемой части своего текущего политического диалога и диалога по правам человека с Азербайджаном».

«ЕС должен управлять ожиданиями Армении»

«ЕС должен совершить долгосрочные инвестиции в Армении для структурного укрепления верховенства закона и демократических институтов. В краткосрочной перспективе зависимость Армении от России вряд ли быстро изменится, и ЕС должен управлять ожиданиями Армении в этом отношении, однако ЕС может и должен играть долгосрочную роль. ЕС может использовать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) и окно возможностей, созданное разочарованием Россиией в Армении, для проведения некоторых структурных реформ, а в более долгосрочной перспективе - сделать страну менее уязвимой для российского вмешательства».