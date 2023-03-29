8 цитат из интервью Николая Патрушева

27 марта «Российская газета» опубликовала интервью с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, поводом для которого стал стартующий 28 марта «Саммит демократии», организованный американской администрацией.
Предлагаем вашему вниманию 10 цитат из интервью Николая Патрушева.
1. Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны.
2. Демократия у них - это лишь красивый фасад государственного устройства, который призван скрыть игнорирование прав рядовых американцев. Тот, кто внимательно изучил правовую и общественно-политическую систему США, лишен иллюзий о свободе слова и волеизъявления в этой стране
3. Как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе является безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире.
4. Давайте вспомним, как те же англосаксы вскармливали нацистов в 1930-е годы, надеясь направить их против Советского Союза. Заработав финансовые и геополитические дивиденды по итогам Второй мировой войны, сегодня Вашингтон и Лондон вновь потакают нацизму и фашизму.
5. Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый Свет к открытому конфликту с нашей страной.
6. Еще во времена "холодной войны" Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли в умах американских стратегов что-то поменялось.
7. США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке - Российской империи, в XX веке - Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке.
8. Россия - исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США - во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно.
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