Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Германию с рабочим визитом.

Пресс-служба МИД сообщает, что в Берлине Арарат Мирзоян встретится с министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок.

Арарат Мирзоян также проведет встречи с представителями законодательных органов и экспертного сообщества Германии.