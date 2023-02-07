Арарат Мирзоян посетит Германию - Mediamax.am

1266 просмотров

Арарат Мирзоян посетит Германию


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Германию с рабочим визитом.

Пресс-служба МИД сообщает, что в Берлине Арарат Мирзоян встретится с министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок.

 

Арарат Мирзоян также проведет встречи с представителями законодательных органов и экспертного сообщества Германии.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Февраль 7, 2023 09:54
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Арцахе

Нагорный Карабах | Февраль 6, 2023 14:34
Азербайджан снова заблокировал единственный газопровод в Арцах

Общество | Февраль 6, 2023 14:30
Консульский отдел посольства США утроит объемы услуг
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023