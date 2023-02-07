Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Германию с рабочим визитом.
Пресс-служба МИД сообщает, что в Берлине Арарат Мирзоян встретится с министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок.
Арарат Мирзоян также проведет встречи с представителями законодательных органов и экспертного сообщества Германии.
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