Алиев выступил с очередными угрозами в адрес Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «Баку будет пресекать угрозы, исходящие от Армении».

«Если мы увидим, что для нас существует какая-либо угроза, то мы сразу же подавим ее, вне зависимости от того, где эта угроза появилась - на нашей территории или же за пределами наших границ. Это наше легитимное право», - заявил Алиев в интервью телевизионным каналам.

«Мы видим, какие страны готовятся поставить оружие Армении. К сожалению, среди них есть и Индия, и мы расцениваем это как недружественный шаг, так как целью этих наступательных вооружений является только Азербайджан. Конечно, мы предпринимаем необходимые мероприятия, и не можем допустить, чтобы Армения создавала нам угрозу», - заключил президент Азербайджана.

Алиев также заявил, что «Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств по запуску Зангезурского коридора, однако этот проект будет реализован».

По его словам, открытие Зангезурского коридора прописано в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года.

«Да, там нет слова «Зангезурский коридор», так как этот термин я ввел в геополитический лексикон позднее. Но там четко прописано, что должна быть налажена транспортная связь между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, и Армения должна обеспечить ее. Армения более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств, но это нас не остановит. Для нас это стратегический проект, и мы уверены, что его реализация– наше естественное право», - сказал Алиев.