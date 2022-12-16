Мария Захарова: «И в Армении такие люди тоже имеются»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что в Армении есть советники с гражданством других стран.

Захарова сказала об этом 15 декабря на брифинге в Москве, комментируя факт назначения турецкого генерал-полковника советником президента Азербайджана и отвечая на вопрос о том, почему в одних случаях проникновение НАТО на постсоветское пространство воспринимается Россией как угроза, а в некоторых случаях в Москве предпочитают закрывать на это глаза.

«Не соглашусь с Вами. Вижу наличие советников с гражданством других стран не только у Азербайджана. Есть они и у соседних с Азербайджаном и Россией стран. И в Армении такие люди тоже имеются. Не говорю об аналогичных должностях, но люди с разной гражданской принадлежностью осуществляют консультации и выполняют роль советников», - сказала Захарова.

«У каждой страны есть суверенное право развивать военное и военно-техническое сотрудничество со своими партнерами. Вместе с тем, исходим из того, что оно не должно быть направлено против третьих стран и не должно нарушать сложившийся баланс сил на Южном Кавказе. Эти тезисы мы регулярно доносим до наших партнеров в регионе», - добавила пресс-секретарь МИД России.