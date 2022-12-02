Рикер обсудит в Ереване вопросы поддержки переговоров со стороны США - Mediamax.am

583 просмотров

Рикер обсудит в Ереване вопросы поддержки переговоров со стороны США


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыл старший советник по вопросов переговоров на Кавказе Филип Рикер.

По сообщению посольства США в Армении, с 1 по 4 декабря он проведет встречи с государственными чиновниками и представителями гражданского общества.

 

«Будет обсуждаться поддержка Соединенными Штатами прямых армяно-азербайджанских переговоров, направленных на достижение прочного мира», - говорится в сообщении посольства.

 

До приезда в Армению Филип Рикер провел встречи в Азербайджане.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 1, 2022 16:45
Рассмотрен вопрос международного механизма обсуждений между Степанакертом и Баку

Нагорный Карабах | Декабрь 1, 2022 16:27
Лавров: подписанный в Праге документ решает вопрос статуса Карабаха

Внешняя политика | Декабрь 1, 2022 15:47
Главы МИД Армении, Азербайджана и Турции не проводили трехсторонней встречи
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022