Рикер обсудит в Ереване вопросы поддержки переговоров со стороны США

Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыл старший советник по вопросов переговоров на Кавказе Филип Рикер.
По сообщению посольства США в Армении, с 1 по 4 декабря он проведет встречи с государственными чиновниками и представителями гражданского общества.
«Будет обсуждаться поддержка Соединенными Штатами прямых армяно-азербайджанских переговоров, направленных на достижение прочного мира», - говорится в сообщении посольства.
До приезда в Армению Филип Рикер провел встречи в Азербайджане.
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