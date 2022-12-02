Рикер обсудит в Ереване вопросы поддержки переговоров со стороны США

Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыл старший советник по вопросов переговоров на Кавказе Филип Рикер.

По сообщению посольства США в Армении, с 1 по 4 декабря он проведет встречи с государственными чиновниками и представителями гражданского общества.

«Будет обсуждаться поддержка Соединенными Штатами прямых армяно-азербайджанских переговоров, направленных на достижение прочного мира», - говорится в сообщении посольства.

До приезда в Армению Филип Рикер провел встречи в Азербайджане.