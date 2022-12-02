Ереван /Медиамакс/. Эксперт Германского совета по иностранным делам (DGAP) Стефан Майстер считает, что Европейский союз должен помочь Армении сохранить свой суверенитет.

Возглавляющий в DGAP программу Международного порядке и демократии Майстер пишет об этом в статье «Смена парадигмы: отношения между ЕС и Россией после войны на Украине».

«ЕС должен проявлять большую вовлеченность и выдвигать более жесткие условия, чтобы не допустить отдаления Грузии от Европы и помочь Армении сохранить свой суверенитет и оставаться на пути демократизации и реформ», - считает эксперт.

«Россию следует рассматривать как серьезную угрозу глобальной безопасности. Война против Украины ускоряет распад постсоветского пространства, что является одновременно вызовом и возможностью для ЕС. Россия больше не может обеспечивать авторитарную стабильность в регионе, и это видно на примере карабахской войны 2020 года, когда Азербайджан использовал свое военное превосходство при поддержке члена НАТО Турции, чтобы принудить Армению к так называемому авторитарному миру», - пишет Стефан Майстер.

По его словам, в связи с войной России против Украины политика соседства и расширения ЕС нуждается в обновлении.

«ЕС нужна стратегия для усиления своей роли и целей в Восточной Европе, на Западных Балканах, на Южном Кавказе и в Черноморском регионе», - отмечает эксперт Германского совета по иностранным делам.