«Армяне отказываются от российской модели», - заявила Линн Трейси - Mediamax.am

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«Армяне отказываются от российской модели», - заявила Линн Трейси


Фото: https://newsroom.aua.am/


Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Линн Трейси заявила, что последние выборы в Армении доказывают, что «армяне отвергают модель, предлагаемую Россией».

Линн Трейси, выдвинутая на пост посла США в России, заявила об этом на слушаниях в комитете по международным отношениям Конгресса США.

 

«К сожалению, некоторые из бывших советских республик продолжают зависеть от России. Думаю, что США и Армения смогли поработать над определенным снижением зависимости и принятием более западного направления. В 2018 году армяне провели самые свободные и справедливые выборы в истории страны, а в 2020 году пережили войну, которая является одним из самых больших стрессов для демократического государства», - сказала Линн Трейси.

 

По ее словам, в 2021 году в Армении вновь прошли свободные и справедливые выборы, и «армяне говорили мне, что не желают возвращения коррумпированных лидеров и хотят лучшего будущего».

 

«Армяне говорят, что нынешние отношения с Россией не отвечают сегодняшним потребностям Армении. И в настоящее время между США и Арменией ведется очень важный диалог о том, как мы можем поддержать более демократическое и безопасное будущее Армении», - сказала Линн Трейси.

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