Алиев и Эрдоган обсудили итоги встречи в Сочи - Mediamax.am

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Алиев и Эрдоган обсудили итоги встречи в Сочи


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Самарканде итоги трехсторонней встречи в Сочи и ситуацию в регионе.

«10 ноября состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Было подчеркнуто успешное развитие основанных на союзнических отношениях дружеских и братских связей между странами во всех областях, обсуждены ситуация в регионе и вопросы безопасности, проведен обмен мнениями об итогах сочинской встречи», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

 

31 октября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров лидеры трех стран подписали совместное заявление.

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