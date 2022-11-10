Президент России Владимир Путин посетит Армению - Mediamax.am

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Президент России Владимир Путин посетит Армению


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсудил детали предстоящего визита Путина в Армению.

Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Армении и президент России обсудили вопросы, связанные с саммитом лидеров ОДКБ, который состоится в Ереване 23 ноября.

 

Отмечается, что в ходе телефонной беседы они также обменялись мыслями о ряде событий, произошедших после состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи, а также о ходе реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.

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